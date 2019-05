Juvenes Titanlab Volley conclude la stagione

Giovedì 9 maggio 2019 la Juvenes Titanlab Volley concluderà la stagione agonistica 2018/2019 con l 'ultima partita dei play off in programma. Sfumata ormai la promozione diretta, le sammarinesi si giocano a Forlì contro il PGS Volley il secondo posto nel girone che significherebbe la priorità su eventuali ripescaggi per il Campionato di Eccellenza e soprattutto stabilire il miglior risultato della Società nel Volley CSI Regionale da quando è iscritta.