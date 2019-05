Juvenes Titanlab Volley in festa

Titanlab Volley; in un clima di festa e di amicizia le venti ragazze della rosa accompagnate da Coach Mina e dal Presidente Silvagni hanno rievocato i momenti salienti della stagione agonistica che ha portato le ragazze a classificarsi terze nella Coppa Emilia Romagna CSI e centrare dopo anni i play off nel Campionato Interprovinciale (Comitati di Rimini, Ravenna e Forlì -Cesena ). Il commento del Coach Mina: "a Settembre le Ragazze erano come “bachi” poi durante l 'anno sono sbocciate pallavolisticamente come “farfalle”, il prossimo anno mi piacerebbe che diventassero fastidiose come “zanzare” per le Squadre avversarie". Arrivederci dopo l 'estate per una nuova avventura.

Società Sportiva Juvenes Volley