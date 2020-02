Juvenes Titanlab Volley si impone con il San Giorgio

Juvenes Titanlab Volley si impone con il San Giorgio.

La Juvenes Titanlab Volley vince lo scontro diretto, nel Campionato a Squadre CSI, con il San Giorgio Cesena per 3-1 (25-11,25-21,12-25,25-22) e fa il pieno di fiducia per il finale di regular season. Sulla scia del buon match giocato Giovedì scorso contro la capolista Just in Volley le ragazze sammarinesi partono forte e giocano 2 set impeccabili, nel terzo tirano un po' il fiato per poi battagliare con grinta nel quarto dove il gioco si fa meno bello ma gli scambi sono accesi e i colpi dei singoli risolvono la partita per la Titanlab. Venerdì prossimo altro scontro diretto contro il Cusb Rimini. Juvenes Volley



I più letti della settimana: