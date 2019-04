Juvenes Titanlab Volley torna alla vittoria a Lugo

Venerdì sera 26 aprile 2019 a Lugo, la Juvenes Titanlab vince per 3-2 (20-25,25-19,22-25,25-19,15-12)una partita interminabile e preceduta da una settimana difficile. La vittoria ha ancora più valore se si considera che Coach Mina a causa di infortuni ed impegni lavorativi ha potuto disporre solo di nove giocatrici che però hanno dato il massimo e alla fine la voglia di vincere e la fiducia nel proprio gioco hanno prevalso sulla stanchezza fisica. Le sammarinesi hanno rincorso nel punteggio le avversarie per tutto il match e anche nel quinto set in svantaggio per 8-5 hanno tirato fuori gli “artigli” portando a casa una vittoria importante che le tiene ancora in corsa per la promozione nel Campionato a Squadre Femminile CSI.

Società Sportiva Juvenes Volley