Juvenes Titanlab Volley torna alla vittoria con il Cella.

Torna alla vittoria la Juvenes Titanlab Volley nel Campionato Femminile CSI e lo fa nella trasferta contro il Cella Volley vincendo 3-0 (25-12,25-13,25-20).Una prova di carattere e finalmente accompagnata da quel sano entusiasmo e grinta che hanno spianato la strada fin da subito alle ragazze sammarinesi. In particolare anche chi normalmente gioca poco ha dato un bel contributo come Pasquinelli e Berardi di banda. La prossima partita sarà totalmente diversa infatti Giovedì prossimo 13 febbraio salirà nella Palestra di Falciano il Just in Volley capolista e la musica salirà di ritmo!

Juvenes Volley



