Juvenes Titanlab Volley tra luci e ombre

Nella penultima Giornata del Campionato a Squadre CSI Femminile scontro al vertice di alta classifica tra Juventus e San Marco Cesena e sconfitta al fotofinish per 2-3 (13-25,20-25,25-23,25-13,13-15)per le sammarinesi che fanno vedere il peggio e il meglio del proprio repertorio, mostrando a tratti una fragilità mentale evidente di contro capace di rimonte inaspettate. Alla fine c 'è il rammarico per una sconfitta che potrebbe costare il terzo posto in Classifica. Lunedì prossimo la Juvenes Volley sarà di scena a Forlimpopoli nell’ ultima partita della regular season prima dell’inizio dei playoff con l’augurio di un pronto riscatto delle pallavoliste sammarinesi.

C.S. Società Sportiva Juvenes Volley