Juvenes Titanlab Volley, tra luci e ombre, sconfitta dal Cesena.

Il Cesena batte la Juvenes Titanlab Volley 3-0 (25-21,26-24,25-19),bocciandola all "esame di maturità”. Seppur combattive le ragazze sammarinesi commettono troppi errori tecnici in fase di ricostruzione non sfruttando le occasioni che il Cesena Volley le ha concesso. La velocità delle azioni trovano impreparate Pinna e compagne che abituate a ritmi più blandi vanno in confusione nei momenti chiave ,come nel finale del secondo set ,quando la poca lucidità tarpava le ali e la mente delle "farfalle " Juvenes. Giovedì prossimo 30 gennaio 2020 contro il Santarcangelo inizia il girone di ritorno del Campionato a Squadre CSI.



