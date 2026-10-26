Karate, esperienza mondiale per Denise Bertozzi e Rebecca Gaidella in Polonia

Si sono svolti a Bielsko-Biała, in Polonia, i 14° Campionati del Mondo di karate di specialità Cadetti, Junior & Under 21. Una delle manifestazioni più prestigiose del calendario internazionale della World Karate Federation, che ha riunito atleti provenienti da 114 nazioni, confermando l'altissimo livello tecnico e competitivo della rassegna. La Federazione Sammarinese Arti Marziali ha preso parte alla competizione con due atlete nella categoria Under 21, Denise Bertozzi nel kata e Rebecca Gaidella nel kumite -55kg, accompagnate dal coach Alessio Magnelli. Denise Bertozzi ha affrontato una gara di alto livello, riuscendo a superare nel primo turno l’irlandese Melaadi Mariam Curley per 5-0. Il suo percorso si è poi interrotto nel confronto con la croata Katia Segavic, dimostrando comunque qualità tecniche, concentrazione e capacità di confrontarsi con il meglio del panorama mondiale. Di grande significato anche la prova di Rebecca Gaidella che, nonostante un infortunio, ha scelto di salire comunque sul tatami. Una decisione che testimonia la determinazione, il coraggio e il senso di responsabilità sportiva che caratterizzano chi pratica il karate ad alto livello. Durante la manifestazione si è svolto anche sul Congresso della World Karate Federico con le elezioni del Comitato Esecutivo con l’elezione alla carica di vicepresidente della WKF di Davide Benetello, esponente della FIJLKAM. Inoltre, nel corso dei lavori sono stati presentati anche i prossimi Campionati del Mondo di categoria Senior che si svolgeranno a Bergamo. Al termine della manifestazione il presidente Fesam Maurizio Mazza ha commentato: "Partecipare a un Mondiale con 114 nazioni presenti significa confrontarsi con il massimo livello del karate mondiale. Denise ha saputo affrontare la gara con resilienza, conquistando il passaggio del primo turno e mettendosi alla prova in un contesto di notevole valore tecnico. Desidero sottolineare anche il comportamento di Rebecca, che ha dimostrato una dedizione e un attaccamento allo sport d'ispirazione. Allo stesso tempo, la salute dei nostri atleti resta una priorità e ogni valutazione deve essere guidata dalla massima attenzione alle loro condizioni - prosegue -. Ora guardiamo con attenzione alle qualificazioni mondiali in programma a Tangeri, alle quali la FESAM parteciperà con l'obiettivo di continuare a rappresentare San Marino ai massimi livelli. Siamo arrivati in Polonia arrivando da un periodo intenso di impegni agonistici, il nostro percorso non si ferma qui: continueremo a lavorare con l'obiettivo di crescere, acquisire esperienza e consolidare la presenza della Nazionale nelle competizioni di maggior prestigio”. Il prossimo appuntamento internazionale per la delegazione sammarinese sarà l'Hungarian Open Grand Prix di Budapest, in programma a metà novembre, dove gli atleti del settore giovanile torneranno a confrontarsi con avversari di livello.

C.s. - Cons







