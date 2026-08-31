Karate, formazione e programmazione: a Cesenatico il primo seminario tecnico della FESAM

Karate, formazione e programmazione: a Cesenatico il primo seminario tecnico della FESAM.

Una giornata dedicata al karate, alla formazione e, soprattutto, alla programmazione del futuro. Si è svolto sabato 29 agosto a Cesenatico il primo seminario tecnico di karate organizzato dalla FESAM, che ha visto la partecipazione della delegazione biancazzurra composta dagli atleti di interesse nazionale Michele Callini, capitano della squadra, e Rebecca Gaidella, accompagnati dagli agonisti Davide Maiani, Eleonora Gaidella, Jonathan Gentilini e A-Jhay De Benedetto. L’appuntamento nasce dalla volontà di dare continuità e struttura al percorso di crescita del movimento sammarinese, tenendo conto dell’intenso lavoro che accompagna gli atleti durante l’intera stagione, tra allenamenti quotidiani, competizioni e numerosi impegni agonistici. A guidare il progetto è il presidente della Federazione, Maurizio Mazza, che, con il consenso del Consiglio Direttivo della FESAM e con il supporto del Direttore Tecnico Agonistico del settore karate, Maestro Carlo Maurizzi, ha delineato una precisa visione per il futuro della Nazionale. L’obiettivo è costruire nel tempo una squadra sempre più preparata, competitiva e strutturata, attraverso una programmazione tecnica condivisa, un lavoro costante e il coinvolgimento di professionisti di alto livello. In quest’ottica nasce la collaborazione con il Maestro Antonio Califano, scelto come consulente tecnico della Federazione. Una figura di grande esperienza e prestigio nel panorama del karate italiano e internazionale, con un importante percorso maturato ai vertici delle competizioni europee e mondiali nell’ambito FIJLKAM. Il debutto del nuovo progetto ha restituito indicazioni particolarmente positive. Nonostante i tempi ristretti con cui è stato organizzato, il seminario ha infatti registrato una partecipazione significativa e suscitato grande interesse, coinvolgendo tecnici provenienti dagli ambienti FIJLKAM e FIKTA, anche alla luce della recente unificazione. Una presenza che testimonia l’interesse verso l’iniziativa e il valore del confronto tra esperienze, metodologie e scuole tecniche differenti. Nel karate moderno, dove anche il più piccolo dettaglio può fare la differenza, la qualità della preparazione e la capacità di lavorare secondo una programmazione precisa assumono un’importanza sempre maggiore. La scelta della FESAM di investire sulla formazione e sulla consulenza tecnica di una figura di esperienza come il Maestro Antonio Califano rappresenta quindi un segnale chiaro: la volontà di crescere attraverso il lavoro, la competenza e una visione di lungo periodo. All’orizzonte ci sono già importanti appuntamenti agonistici, a partire dai Campionati Europei dei Piccoli Stati, in programma a Malta nel prossimo mese di ottobre. Ma il seminario di Cesenatico rappresenta soprattutto l’inizio di un percorso destinato a proseguire nei prossimi mesi. "Tra novembre 2026 e giugno 2027 sono infatti previsti tre o quattro ulteriori incontri, ciascuno dedicato ad argomenti e aspetti tecnici differenti, con l’obiettivo di costruire un percorso di formazione il più possibile completo e continuativo per il settore karate - ha commentato il presidente federale Maurzio Mazza -. Un ringraziamento particolare va infine allo staff dell’Eurocamp di Cesenatico – settore Arti Marziali, per il prezioso supporto logistico e organizzativo fornito alla realizzazione di questo primo seminario".

Comunicato stampa

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