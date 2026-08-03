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Karate, importante trasferta per la FESAM all’International Camp Amalfi Coast

3 ago 2026
Karate, importante trasferta per la FESAM all’International Camp Amalfi Coast

La Federazione Sammarinese Arti Marziali (FESAM) è stata protagonista della decima edizione dell’International Camp Amalfi Coast, ospitata ad Agerola, in provincia di Napoli. Un’esperienza di formazione e confronto che ha riunito oltre 150 atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero, dando vita a un’intensa settimana di allenamenti tecnici e di lavoro ad alto livello. Per il kata, le sessioni sono state dirette dal maestro Domenico Doria, presidente del settore karate del Comitato Regionale Campania FIJLKAM, mentre il kumite è stato affidato al maestro Antonio Califano, cintura nera 6° Dan e direttore tecnico del camp.

A supporto dello staff tecnico erano presenti anche alcuni atleti dello Shirai Club di San Valentino Torio, allenati dallo stesso maestro Califano e protagonisti negli ultimi anni di numerosi successi ai campionati italiani, europei e mondiali. La delegazione sammarinese, composta da 11 atleti, ha avuto così l’opportunità di confrontarsi con realtà di alto livello, lavorando sul perfezionamento degli aspetti tecnici e tattici in vista dei prossimi importanti appuntamenti agonistici. A rappresentare San Marino sono stati Jonathan Gentilini, Olivia Valetta, Gabriel Roman, Rebecca Gaidella, Riccardo Bernardi, Denise Bertozzi, Cristel Battistini, Michele Callini e Leonardo Magnelli, accompagnati dal presidente FESAM Maurizio Mazza e dal coach Davide Maiani.

La preparazione proseguirà ora con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni ai primi impegni della nuova stagione, che si aprirà con due appuntamenti di assoluto prestigio: il Karate1 – Serie A di Salisburgo, tappa del circuito mondiale senior, e i Campionati di Karate dei Piccoli Stati d’Europa, in programma a Malta. "Partecipare a questo camp rappresenta per noi una tappa importante di un percorso di crescita che conferma la volontà di investire nella formazione dei nostri atleti, offrendo loro la possibilità di confrontarsi con i migliori interpreti della disciplina. Un’esperienza preziosa per consolidare la presenza del karate sammarinese nel panorama internazionale", ha commentato il presidente della FESAM Maurizio Mazza.

C.s. - Cons




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