Karate: riparte dalla Svizzera la stagione agonistica

Riparte dalla Svizzera la stagione agonistica della Fesam Federazione Sammarinese Arti Marziali settore Karate, con la partecipazione all'undicesimo Open di Basilea nel fine settimana del 11-12 settembre. Torneo internazionale prestigioso, con un livello tecnico di altissimo livello, anche Rafael Aghayev, finalista alle olimpiadi di Tokyo 2020, ha partecipato e vinto questa competizione negli ultimi anni. Circa 1000 gli atleti che hanno preso parte alla manifestazione, provenienti da tutta Europa. Ha rappresentare i colori baincoazzurri 3 giovani, tutti provenienti dal settore under 16 dei club Shotokan e Isshinryu Karate, seguiti dai Coach Claudio Giuliani e Marcello Santini. A guidare la delegazione del Titano il Presidente Maurizio Mazza con il delegato del direttivo Mauro Casadei. Il primo a gareggiare è Achille Mariotti al debutto assoluto in queste manifestazioni, nella categoria giovani Kata (forme) 10-12 anni, dopo una buona prestazione esce al primo turno contro un avversario con maggior esperienza e vincitore poi della pool. Subito dopo è il turno di un'altra debuttante, Eleonora Gaidella nella specialità Kumite (combattimento) 12-13 anni +48 kg, al suo primo incontro ufficiale disputa un buon match senza esclusione di colpi e nonostante un infortunio al piede termina l'incontro sullo 0 a 0, il verdetto arbitrale la porta all'eliminazione dal torneo. L'ultima a scendere sul tatami sempre nella specialità Kumite cadetti 14-15 anni -47 kg è Rebecca Gaidella. Dopo una buona partenza la grintosa atleta sammarinese si deve arrendere contro un'atleta svizzera più esperta. Prova d'esperienza per le giovani promesse del karate sammarinese, soddisfatti i loro allenatori per l'impegno dimostrato in gara. Una bella esperienza in vista del prossimo impegno, la settimana edizione dei Campionati d'Europa dei Piccoli Stati, che si svolgerà a fine settembre in Montenegro sotto la visione della WKF, World Karate Federation, la federazione che ha introdotto il karate alle ultime Olimpiadi di Tokyo. Sarà presente anche il suo Presidente, Antonio Espinosa.

