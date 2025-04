Karate: tanta esperienza per i sammarinesi alla Youth League Karate in Spagna

La Federazione Sammarinese Arti Marziali ha partecipato nella settimana dall’1 al 6 aprile alla Youth League Karate organizzata dalla World Karate Federation a Guadalajara, in Spagna. 9 gli atleti del Titano, guidati dal presidente federale Maurizio Mazza e accompagnati dai coach Marcello Santini, Alessio Magnelli, Claudio Giuliani e Mauro Casadei. Alla prestigiosa manifestazione sono stati rappresentati 80 stati, con 3.300 karatechi partecipanti. Buone prove per i sammarinesi impegnati nelle diverse categorie nel Kumitè. Nell’Under 21 hanno preso parte Emanuele Magnelli (+84kg) e Rebecca Gaidella (-55kg). Nei Junior Eleonora Gaidella (-53kg), Andrea Zafferani nei Cadetti (-63kg), Leonardo Magnelli negli Under 14 (+55kg). Luis Enrico Casadei nei Cadetti -57kg supera il primo turno, venendo sconfitto successivamente. Continua anche nel Kata la crescita dei giovani atleti emergenti: Achille Mariotti nel Kata Cadetti, Cristel Battistini ed Emma Missiroli nel Kata Esordienti Under 14 con delle ottime prestazioni hanno ben figurato, ma non sono riusciti ad accedere alla fase finale. Prossime impegni agonistici il 26 e 27 aprile a Pescara in occasione della Coppa Italia organizzata dallo CSEN, alla quale prenderanno parte una decina di atleti Fesam, e dal 5 al 11 maggio al Campionato Europeo WKF a Yerevan, in Armenia, Callini Michele salirà sui tatami accompagnato dal presidente Mazza Maurizio che parteciperà al Congresso della Federazione Karate Europea EKF per l’elezione del nuovo Comitato Esecutivo.