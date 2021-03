Kart - prime gare stagionali per i giovani della Scuderia San Marino

Prima gara e prime soddisfazioni per Giacomo Marchioro. Lo scorso week-end ha partecipato al Rotax Max Challenge Austria, a Jesolo. Per il giovane kartista della Scuderia San Marino era una gara-test in vista della prima prova del Campionato Italiano Rotax, in programma questa settimana ad Adria. Alla gara erano presenti i piloti di ben otto nazioni diverse ma Marchioro è riuscito a conquistare un ottimo 5° posto assoluto che fa ben sperare per il Campionato Italiano. Ad Adria gareggerà inoltre Alessandro Pedini Amati, reduce da un infortunio che lo ha tenuto fermo per alcune settimane. Alessandro sarà impegnato nella prima gara del Campionato Italiano Easy Kart categoria 125 BMB, una tra le più impegnative in assoluto. L’anno scorso aveva conquistato un ottimo 5° posto finale nella 100 ma ora sale di categoria e quindi dovrà fare esperienza. Tra i piloti presenti anche il giovanissimo Lorenzo Leardini che sarà impegnato nella 60.

