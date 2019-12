Kick-Boxing: Matteo Muccioli brilla ai Regionali Juniores

Domenica 10 novembre, a Pieve di Cento Bologna, nell'evento The Future, organizzato magistralmente dal maestro Alfonso De Vito, si sono tenuti i campionati regionali juniores di Kick-Boxing. A rappresentare i colori biancazzurri l’atleta esordiente Matteo Muccioli (GTR Fight Team), categoria K1 fino a 75 kg. Matteo ha incrociato i guanti con l'atleta di casa, Leonardo Del Bon, partito nella prima ripresa subito forte, sostenuto dal pubblico di casa. Il portacolori del Titano non si è fatto però intimidire, mettendo subito a segno colpi potenti e concisi, facendo così contare il proprio avversario. Muccioli vedendo Del Bon in grossa difficoltà ha sferrato subito un altro attacco che lo ha messo al tappeto, vincendo così l'incontro per KO. Soddisfatti per l'ottima prestazione i tecnici Luca Cervellini e Roberto Gheorghita che hanno seguito dall'angolo la giovane promessa sammarinese. Prossimo impegno i Campionati Italiani in programma a Milano all'inizio del nuovo anno.