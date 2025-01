Kristina Pruccoli chiude al sesto posto al Lancaster Classic

È stata una settimana che ha visto la tiratrice Kristina Pruccoli impegnata su diversi fronti. Pruccoli ha dapprima vinto il Campionato Nazionale dello Stato del Michigan, imponendosi in entrambe le giornate di gara, e successivamente si è spostata in Pennsylvania per il Lancaster Classic, manifestazione alla quale hanno partecipato oltre mille atleti. Nelle qualifiche iniziali la sammarinese ha chiuso dietro all’italiana Cinzia Noziglia, mentre il cammino nei turni eliminatori si è arrestato contro la statunitense Girard Fawn ai quarti di finale chiudendo al sesto posto. “Su 105 partecipanti mi sono qualificata al secondo posto, è stata una bella gara” ha dichiarato Kristina Pruccoli al termine.

