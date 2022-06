L'Aerobatic team all“Eurocup Cup Imac 2022”

E’ appena rientrata la nostra nazionale di acrobazia radiocomandata che dal 15 al 19 giugno scorso in Italia presso l’aerodromo di Caorle ha partecipato alla “Eurocup Cup Imac 2022” di acrobazia radiocomandata, il più importante appuntamento della stagione. Undici le nazioni europee presenti rappresentate dai migliori piloti suddivisi nelle quattro categorie (in base alla difficoltà di esecuzione dei programmi acrobatici), dalla Sportsman alla Unlimited con in aggiunta la spettacolare categoria Freestyle con voli a tempo di musica. Se l’anno scorso vi è stato il nostro esordio con ottimi risultati, quest’anno c’è stata la conferma salendo sul podio in ben due categorie, doppia soddisfazione quindi! 2° posto nella cat. Sportman per Cristian Selva e 3° posto nella Advanced per Massimo Selva, purtroppo solo 8° posto nella cat. Unlimited per Sebastiano Silvestri, nonostante i suoi voli fossero sempre ad alto livello, un problema alle marmitte del bicilindrico di 180cc del suo aereo, ha creato qualche difficoltà nei punteggi per il rumore che lo hanno penalizzato visto le esigue differenze di punteggio dei primi 10 piloti. Peccato, il potenziale c’è e si rifarà alle prossime. Lo juniores Cristian Selva che ha gareggiato alla pari dei senior nella cat. Sportsman ha esordito nella sua prima gara internazionale di acrobazia nei migliore dei modi dimostrando grande talento (nella prima manche era primo!) poi ha dovuto combattere con il suo diretto avversario, il veneto Gioele Bressan che nei programmi acrobatici sconosciuti ha dimostrato di cavarsela leggermente meglio, alla fine la differenza dei punti è stata minima. Anche il Ceco Zdenek Felt e il tedesco Adolph Thies hanno cercato di insediarsi fra i due senza successo, concludendo rispettivamente al 3° e 4° posto. La gara infatti si è svolta con l’esecuzione da parte di tutti i piloti nelle rispettive categorie con 4 programmi conosciuti e 2 sconosciuti ovvero consegnati la sera prima e quindi senza la possibilità di provarli. Bravissimo inoltre Cristian che ha fatto da Caller (suggeritore delle manovre dei programmi acrobatici) ai compagni di squadra Sebastiano e Massimo; quest’ultimo ha mantenuto la concentrazione ad alti livelli fino alla fine della gara e gli ha permesso di salire sul terzo gradino del podio a soli 15 punti dal secondo lo slovacco Adam Hrabacek su 3653 totali, peccato nonostante il pregevole risultato. Vince la categoria il locale Di Biaggio Pietro. Anche nella cat. Freestyle (voli a tempo di musica) Cristian ha esordito al meglio, classificandosi il primo giorno nei top ten per poi concludere la gara all’undicesimo posto. Questa categoria senza dubbio la più spettacolare, mette a dura prova l’abilità del pilota che seppur facendo manovre tutte calcolate a volte rischia passando davvero a soli pochi cm. dal terreno eseguendo manovre difficilissime, stiamo parlando di aeromodelli di anche oltre 3mt. con motori di cilindrate e potenze importanti quindi impegnativi sotto tutti gli aspetti, bravissimi i piloti che si mettono in gioco anche in questa disciplina “rischiando” pur di vincere.

cs AEROBATIC TEAM - FEDERAZIONE AERONAUTICA SAMMARINESE

