L’Assessore allo sport Moreno Maresi riceve in residenza comunale Andrea bugli, il giovanissimo neo presidente del Rimini Rugby

L’Assessore allo sport Moreno Maresi riceve in residenza comunale Andrea bugli, il giovanissimo neo presidente del Rimini Rugby.

Sono stati ricevuti questo pomeriggio in sala stampa i dirigenti del Rimini Rugby dopo la recente elezione dei nuovi vertici della società. L’Assessore allo sport Moreno Maresi ha ricevuto infatti il nuovo Presidente Andrea Bugli, insieme all'ex Presidente Paolo Rambaldi e Rocco Benedetto, oggi presidenti onorari, accompagnati da Alipio Minghetti riconfermato consigliere, mister Benito Maccan e una rappresentanza di varie categorie dall’under 8 all’under 17, che fanno parte di tutta la realtà sportiva del Rimini Rugby. Andrea Bugli, con i suoi 22 anni di età - di cui 15 di rugby attivo - è il più giovane presidente della storia dei club di rugby italiani. Eletto con un plebiscito, in ticket con l’altrettanto giovane vicepresidente Martina Dell’Omo di soli 27 anni, nell’anno in cui la società (fondata nel 2002) spegne le 20 candeline.

cs Ufficio Stampa Comune di Rimini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: