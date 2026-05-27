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L’Associazione Sammarinese Calcatori Over 35 protagonista al 3’ Trofeo for Children di Sanremo

27 mag 2026
L’Associazione Sammarinese Calcatori Over 35 protagonista al 3’ Trofeo for Children di Sanremo

L’Associazione Sammarinese Calcatori Over 35 protagonista al 3’ Trofeo for Children, disputato a Sanremo nel fine settimana. Gli incontri si sono disputati allo Stadio Comunale di Sanremo per una raccolta fondi a favore dell’Istituto Padre Semeria di Coldirodi, il quale si occupa dei ragazzini che per diverse ragioni hanno subito l’allontanamento temporaneo o definitivo dalla famiglia di origine. In un bellissimo impianto e alla presenza di numerosi tifosi, l’ASCO 35 con una grande prestazione e dimostrando carattere è riuscita ad aggiudicarsi il Torneo. Con un ottimo spirito di squadra è riuscita a superare avversari di valore. Nel primo incontro ha conquistato una meritata vittoria per 2 a 0 contro il Riva Ligure, con reti di Oscar Mina e Mykhaylo Tkachuk, grazie ad una prova solida sia in fase difensiva che offensiva. La squadra ha saputo gestire il match con determinazione, trovando due reti decisive e mantenendo la porta inviolata al fischio finale. Nella seconda partita del Torneo, l’ASCO 35 ha affrontato la Sanremese, la quale veniva da una vittoria per 3 a 1 contro Riva Ligure, la compagine Sammarinese ha pareggiato 1 a 1 con rete di Daniel Francesconi, al termine di una gara intensa, dove non è bastata una partita giocata quasi sempre nella metà campo avversaria per risolverla. La partita si è conclusa ai calci di rigore, con protagonista il portiere Sammarinese Paolo D’Angeli che parandone 2 ha dato così la soddisfazione della vittoria finale. Anche in questa occasione la squadra ha dimostrato qualità, compattezza e grande spirito competitivo contro un’avversario di alto livello. Il bilancio finale del Torneo è estremamente positivo e conferma la crescita del gruppo, capace di affrontare ogni partita con impegno, entusiasmo e mentalità vincente. L’Associazione si congratula con tutti i giocatori, lo staff tecnico – organizzativo e le famiglie presenti per il sostegno e la partecipazione, elementi fondamentali per continuare questo percorso sportivo e di solidarietà. Da appuntamento a tutti gli sportivi a sabato 20 giugno, dalle ore 16,00 al Campo Sportivo di Dogana, al Trofeo San Marino for the Children, per la Settima edizione.

C.s. - Associazione Sammarinese Calcatori Over 35





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