L’Associazione Sammarinese Calcatori Over 35 protagonista al 3’ Trofeo for Children di Sanremo

L’Associazione Sammarinese Calcatori Over 35 protagonista al 3’ Trofeo for Children, disputato a Sanremo nel fine settimana. Gli incontri si sono disputati allo Stadio Comunale di Sanremo per una raccolta fondi a favore dell’Istituto Padre Semeria di Coldirodi, il quale si occupa dei ragazzini che per diverse ragioni hanno subito l’allontanamento temporaneo o definitivo dalla famiglia di origine. In un bellissimo impianto e alla presenza di numerosi tifosi, l’ASCO 35 con una grande prestazione e dimostrando carattere è riuscita ad aggiudicarsi il Torneo. Con un ottimo spirito di squadra è riuscita a superare avversari di valore. Nel primo incontro ha conquistato una meritata vittoria per 2 a 0 contro il Riva Ligure, con reti di Oscar Mina e Mykhaylo Tkachuk, grazie ad una prova solida sia in fase difensiva che offensiva. La squadra ha saputo gestire il match con determinazione, trovando due reti decisive e mantenendo la porta inviolata al fischio finale. Nella seconda partita del Torneo, l’ASCO 35 ha affrontato la Sanremese, la quale veniva da una vittoria per 3 a 1 contro Riva Ligure, la compagine Sammarinese ha pareggiato 1 a 1 con rete di Daniel Francesconi, al termine di una gara intensa, dove non è bastata una partita giocata quasi sempre nella metà campo avversaria per risolverla. La partita si è conclusa ai calci di rigore, con protagonista il portiere Sammarinese Paolo D’Angeli che parandone 2 ha dato così la soddisfazione della vittoria finale. Anche in questa occasione la squadra ha dimostrato qualità, compattezza e grande spirito competitivo contro un’avversario di alto livello. Il bilancio finale del Torneo è estremamente positivo e conferma la crescita del gruppo, capace di affrontare ogni partita con impegno, entusiasmo e mentalità vincente. L’Associazione si congratula con tutti i giocatori, lo staff tecnico – organizzativo e le famiglie presenti per il sostegno e la partecipazione, elementi fondamentali per continuare questo percorso sportivo e di solidarietà. Da appuntamento a tutti gli sportivi a sabato 20 giugno, dalle ore 16,00 al Campo Sportivo di Dogana, al Trofeo San Marino for the Children, per la Settima edizione.

C.s. - Associazione Sammarinese Calcatori Over 35











