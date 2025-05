L’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva all’87° Congresso AIPS in Marocco A Rabat presenti i delegati di oltre 100 nazioni per il consueto appuntamento annuale dedicato ai temi legati al mondo del giornalismo sportivo

Aperti a Rabat, in Marocco, i lavori dell’87° Congresso Internazionale dell’Associazione Internazionale della Stampa Sportiva. Tra i giornalisti di oltre 100 paesi anche i rappresentanti dell’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva con il presidente Elia Gorini e il delegato Giacomo Scarponi.

La presenza della ASSS in rappresentanza di San Marino conferma la volontà del direttivo della Associazione Sammarinese Stampa Sportiva di prendere parte agli appuntamenti internazionali organizzati dalla AIPS. Un’opportunità di confronto e incontro con i giornalisti sportivi di tutto il mondo per affrontare temi di grande attualità come l’Intelligenza Artificiale o il giornalismo investigativo.

Un evento importante per AIPS e per AIPS Africa che torna ad ospitare un congresso a distanza di 20 anni sempre in Marocco dopo quello di Marrakech che aveva segnato un importante punto di svolta nella storia dell’Associazione Internazionale Stampa Sportiva. Antipasto dei lavori congressuali l’appuntamento serale dedicato agli AIPS Awards con oltre duemila contributi da 136 paesi. Poi l’inizio ufficiale dei lavori aperti dai report dedicati ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 e i Giochi Olimpici della Gioventù (Eyof) che si terranno a Dakar nel 2026. Tra gli ospiti presenti, anche i rappresentanti di CIO, FIFA, UEFA e Special Olympics.

“È sempre una grande occasione di crescita – ha ricordato il presidente Elia Gorini – poter incontrare colleghi di altri paesi, con i quali confrontarsi su questioni importanti del giornalismo sportivo. Temi che vanno dal semplice accreditamento ai grandi eventi internazionali, a quelli molto più delicati come la corruzione e il match fixing nel mondo dello sport. Il Congresso in Marocco può rappresentare una buona occasione anche per capire verso quale direzione il giornalismo potrà andare alla luce dell’introduzione delle nuove tecnologie”.



