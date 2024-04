L'ASSS in Spagna per il Congresso Internazionale Stampa Sportiva 28 aprile – 2 maggio A Santa Susanna il Congresso del Centenario della AIPS

Anche l’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva sarà a Santa Susanna, in Spagna, per partecipare all'86° Congresso Internazionale della Stampa Sportiva. Saranno il presidente Elia Gorini e l'associato Jean Franco Bernucci i delegati della ASSS per partecipare al Congresso insieme ai rappresentati di oltre 100 paesi da tutto il mondo. La presenza della ASSS in rappresentanza di San Marino conferma la volontà del direttivo della Associazione Sammarinese Stampa Sportiva di prendere parte agli appuntamenti internazionali organizzati dalla AIPS. In particolar modo quest'anno che ricorre il centenario dalla fondazione della Associazione Internazionale Stampa Sportiva fondata nel 1924 alla vigilia delle Olimpiadi Parigi.

L'86° Congresso di AIPS sarà aperto dagli interventi di: Juan Campolier sindaco di Santa Susanna, Patrick Torrent direttore generale del Turismo della Catalogna, Julian Redondo presidente della Stampa Sportiva Spagnola e Gianni Merlo presidente di AIPS. Nel corso dei tre giorni di lavori saranno diversi i temi che saranno affrontati dai giornalisti sportivi presenti. Dall'Intelligenza Artificiale, alla parità di genere. Sarà dato spazio alle Olimpiadi di Parigi 2024 e agli Europei di calcio in Germania. Non mancherà l'appuntamento con gli AIPS Media Awards, il massimo riconoscimento internazionale nel settore dei media sportivi.

Ampio spazio anche alle celebrazioni legate ai cento anni di AIPS, ai quali la Repubblica di San Marino ha dedicato un francobollo celebrativo disponibile sul sito della Divisione Filatelica e Numismatica del Titano. Un progetto nato dalla collaborazione tra Poste San Marino e l'Associazione Sammarinese Stampa Sportiva che ha visto anche la presentazione ufficiale a Palazzo Pubblico alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti.

“E' sempre un onore per la nostra Associazione, ha dichiarato il presidente Elia Gorini, poter rappresentare San Marino in un contesto internazionale come quello del Congresso della Associazione Stampa Sportiva Internazionale. Quest'anno ancor di più vista la bella idea del francobollo che San Marino ha dedicato ai 100 anni della Associazione Internazionale Stampa Sportiva. Per alcuni giorni avremo la possibilità di incontrare e confrontarci con i colleghi giornalisti di tutto il mondo. Una bella occasione anche per incontrare i colleghi giornalisti della Associazioni Sportive dei paesi che partecipano ai Giochi dei Piccoli Stati d'Europa”.



