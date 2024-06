L’atletica paralimpica si fa in due

L’atletica paralimpica si fa in due.

Mercoledì, 19 giugno, lo stadio di Ancona ha ospitato il XIII Memorial Luigi Serresi. Due atleti paralimpici sammarinesi, tesserati per le gare Fidal presso la San Marino Athletics Academy e patrocinati dalla Federazione Sport Speciali di San Marino, vi hanno preso parte nel tentativo di fare il minimo per i Campionati Italiani paralimpici che si svolgeranno a Brescia, il 29 e 30 giugno. Inizia Ruggero Marchetti, già in possesso del minimo sui 400m. L’atleta sammarinese corre i 200m in 33’’95, un po' al di sotto delle sue possibilità. La compagna di squadra, Sara Valentini si mette in gioco nella gara del getto del peso da 4 kg. Lancio dopo lancio, la ventottenne prende fiducia in pedana e si migliora. Al quinto lancio ottiene 3.66m, a qualche centimetro dal minimo. Con questa misura, Sara sale sul secondo gradino del podio. “Rimango sorpresa, in bene, di questo risultato di Sara che ha gareggiato in una gara Fidal. E’ ancora timida in pedana. Sono certa che la sua costanza e voglia di fare riusciranno a sbloccarla.” Dichiara la Coach Paola Carinato.

c.s. San Marino Athletics Academy

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: