La 24 ore di Roma è della squadra SM Corse, buone prestazioni nella Coppa Romagna Slalom

Continuano i successi per i tesserati della Scuderia San Marino, impegnati nel fine settimana su vari fronti. A prendersi la scena sono i kart e la squadra SM corse, in particolare modo i tesserati Scuderia Federico Bagnasco e Mattia Drudi, che nella 24 ore di Roma sul circuito di Viterbo si piazzano davanti a tutti salendo sul gradino più alto del podio. Sempre nei kart, a Jesolo Nicolas Tagliaferri termina quindicesimo nella categoria Junior del Rotax Max Challenge, mentre Alessandro Pedini Amati è quinto di categoria DD2. Su pista sfreccia Lorenzo Cheli, terzo a Misano nella prima gara dedicata alle Porsche Cup Suisse alle spalle di Matteo Franco Segre e Ethan Ischer e chiude al secondo posto in Gara 2 dietro a Segre che fa doppietta, terzo, invece, Matteo Beretta. A Monza è andato in scena l’ottavo appuntamento del GT Open Europe con Luciano e Donovan Privitelio ottavi e settimi nelle due manchi di classe AM. A Rocca delle Caminate Nicola Montagna e Selenia Miceli ottengono la vittoria di classe RallyA nella Coppa Romagna Slalom, mentre nella stessa categoria Roberto e Riccardo Bertozzi sono quinti. In categoria STC Marco Casali è settimo, seguito al nono posto da Giuseppe Macina ed Elia Albani. Sfortunato il Rallye Sanremo, nel quale nutriva grandi speranze Giacomo Marchioro che a causa di un ritiro vede sfumare l’opportunità di aggiudicarsi il titolo Junior del Campionato Italiano Rally. Terminano la loro gara in anticipo anche Nicolò Ardizzone e la navigatrice Valentina Pasini. Quinto posto di categoria Master nel Trofeo Lancia per Daiana Darderi, alle note di Giorgio Cogni. In Slovenia sfortunato ritiro per Mirco Gabrielli al fianco del pilota Jacopo Rigo.

