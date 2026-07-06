La 4ª edizione del Trofeo “Enrico Bellofiore” si disputerà mercoledì a Dogana

Come l’anno passato, una selezione di giornalisti sammarinesi sarà in campo insieme ad ASCO 35 e gli inglesi dello Swiss Cottage Tuesday FC

Conferma la sua dimensione internazionale, assunta lo scorso anno, il Trofeo “Enrico Bellofiore” – intitolato alla memoria dell’indimenticato collega di San Marino RTV e giunto alla quarta edizione. Al via di quella che è una delle attività più sentite ed importanti, tra gli eventi e le iniziative proposte dall’Associazione Stampa Sportiva Sammarinese, le stesse tre formazioni che poco meno di dodici mesi fa si contesero il titolo. Con la selezione di giornalisti sammarinesi, l’Associazione Sammarinese Calciatori Over 35 (ASCO 35) e lo Swiss Cottage Tuesday FC – formazione di Saturday League, coinvolta grazie alla diretta partecipazione di un ex Nazionale di San Marino che recentemente ha militato nel club dopo aver raggiunto Londra per motivi professionali.

Il triangolare si disputerà allo stadio “Ezio Conti” di Dogana mercoledì 8 luglio prossimo, a partire dalle 20:00 – orario del fischio d’inizio del primo incontro. Ad inaugurare la terza edizione saranno ASCO 35 e Associazione Sammarinese Stampa Sportiva, successivamente toccherà allo Swiss Cottage Tuesday FC che incrocerà prima la squadra sconfitta al debutto (nei trenta minuti previsti o ai calci di rigore).

Come sempre, il triangolare promosso dall’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva è legato a filo doppio ad un’opera di beneficenza. Come per l’edizione passata, partecipanti e pubblico potranno infatti devolvere un’offerta libera all’Associazione BattiCinque di San Marino, da oltre dieci anni impegnata a favore del miglioramento della qualità della vita di persone autistiche o con disturbi del neurosviluppo attraverso azioni di supporto rivolte a esse e alle loro famiglie, nonché ai tutori, educatori e insegnanti.

Vi aspettiamo pertanto numerosi mercoledì 8 luglio alle 20:00 allo stadio “Ezio Conti” di Dogana per una serata di sport, divertimento e solidarietà nel ricordo di un collega e amico speciale.



Comunicato stampa

Consiglio Direttivo Associazione Stampa Sportiva Sammarinese









