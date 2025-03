La Brigata Mai 1 Gioia torna a sostegno della Nazionale di San Marino nelle sfide contro Cipro e Romania: tante le novità

La Brigata Mai 1 Gioia, unico gruppo organizzato di tifosi a sostegno della Nazionale di calcio di San Marino, rinnova il proprio impegno in occasione delle prossime sfide della squadra biancazzurra. San Marino affronterà Cipro in trasferta a Larnaca venerdì 21 marzo e la Romania in casa lunedì 24 marzo, i due appuntamenti inaugurali delle Qualificazioni ai Mondiali 2026. Per la trasferta di Larnaca, la Brigata Mai 1 Gioia sarà rappresentata da un gruppo di otto tifosi provenienti da diverse nazionalità: sei italiani, un irlandese e un arabo, a testimonianza della crescita e dell'internazionalizzazione del gruppo. Dopo aver seguito la Nazionale in ogni partita, sia in casa che in trasferta, per tutto il 2024, la Brigata conferma il proprio impegno per il 2025, dimostrando una passione sempre più forte e una partecipazione in continua espansione. Per la sfida casalinga contro la Romania, la Brigata Mai 1 Gioia porterà sugli spalti circa 25 tifosi, pronti a sostenere la squadra in un contesto che vedrà la presenza di migliaia di supporter ospiti. Un impegno che vuole essere anche un invito a tutti i cittadini sammarinesi: venite allo stadio, tifate per la vostra e nostra Nazionale, rendiamo l'atmosfera ancora più calorosa! Nella medesima occasione, la Brigata inaugurerà uno striscione con la scritta Onore a te virtuosa, onore a te, un richiamo alle parole di Giosuè Carducci pensate per l'Inno nazionale della Repubblica di San Marino. Questo striscione vuole essere un simbolo di unità, appartenenza e orgoglio nazionale, un invito a tutti i tifosi a cantare l'inno con passione e a sostenere la squadra con entusiasmo. La Brigata s’impegnerà a cantare per tutta la partita e invita tutti i presenti a unirsi nei cori per “contrastare” il tifo avversario. Inoltre, per celebrare la vittoria di Gabry Ponte al San Marino Song Contest con il brano Tutta l'Italia, il gruppo lancerà un coro speciale intitolato Tutto il Titano, un omaggio musicale in chiave sammarinese. Per chi desidera partecipare alla partita, ricordiamo che i biglietti vanno acquistati in anticipo, poiché il giorno del match le biglietterie dello stadio resteranno chiuse. Invitiamo tutti a seguire le pagine social della Brigata Mai 1 Gioia su Facebook e Instagram per ricevere informazioni dettagliate e organizzarsi per tifare insieme. Oltre all'attività di supporto alla Nazionale, la Brigata Mai 1 Gioia sta lavorando a nuove iniziative per il 2025, tra cui progetti di solidarietà in ambito sanitario e collaborazioni internazionali. In particolare, il gruppo sta sviluppando una rete di amicizia tra le tifoserie di piccole nazioni europee come Gibilterra, Liechtenstein e Malta, con l'obiettivo di condividere valori di fratellanza e sportività. Stiamo cercando di coinvolgere anche le tifoserie di Fær Øer, Andorra e Cipro, e la trasferta a Larnaca sarà un'occasione per avviare nuovi contatti. Il referente per questo progetto è Nicolò Parolin, responsabile delle attività internazionali della Brigata. La Brigata Mai 1 Gioia continua a crescere, con circa 90 iscritti provenienti da tutto il mondo, ed è pronta a dare ancora una volta il massimo per sostenere la Nazionale di San Marino. Vi aspettiamo allo stadio: unitevi a noi per far sentire il nostro tifo e dimostrare che, anche se piccoli, possiamo farci sentire!

C.s. Brigata Mai 1 Gioia

