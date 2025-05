La carta del Fair Play compie 50 anni

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play, membro di European Fair Play Movement (EFPM), desidera ricordare la ricorrenza del 50° anniversario del varo della Carta del Fair Play lanciata nel 1975 dal Comitato Internazionale Fair Play (International Fair Play Committee); un importante e significativo documento, sempre di attualità,’ rivolto al mondo dello Sport e non solo che racchiude i concetti fondamentali del Fair Play, un decalogo internazionale dei nobili principi e valori a chiunque pratichi le diverse discipline sportive e che dovrebbe ispirarsi con condivisione e slancio. E’ un invito caloroso rivolto allo Sport e a ciascun sportivo che possa possa sempre ispirarsi con fermezza ai sani principi e valori contenuti della Carta del Fair Play, portatrice di lealtà, eleganza di comportamento, spirito di giustizia. Il Fair Play è nozione positiva e tollerante, è più che mai una necessità per lo Sport, una priorità. E’ nostro compito, nostro onore e nostra responsabilità batterci lucidamente perchè sia sempre meglio riconosciuto, ricompensato e promosso. Non c’è Sport senza Fair Play. Senza Fair Play niente Sport.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play - CNSFP

