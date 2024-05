La Coppa Davis vinta dagli azzurri l’1 e 2 giugno al Teatro Galli

Dopo la due giorni in esposizione nell’ambito di Rimini Wellness, il viaggio del trofeo del tennis mondiale, sabato e domenica arriva al Teatro Galli per permettere a tutti gli appassionati di rivivere il sogno di un trionfo che non smette di emozionare. Nell'ambito de "Il Tour delle emozioni, un trofeo per tutta Italia" - programma del Trophy tour, voluto dalla Federazione Italiana Tennis e Padel in collaborazione con l’amministrazione comunale, il Comitato Regionale Emilia-Romagna della FITP e IEG per consentire agli amanti del tennis di vedere da vicino e fotografare il magnifico trofeo conquistato dagli azzurri - la Coppa Davis sabato 1 (ore 10 –19) e domenica 2 giugno (ore 11.30 – 21.30) sarà in esposizione al Teatro Galli in piazza Cavour. Sabato 1 giugno alle ore 12 si terrà la cerimonia per celebrare l’arrivo al Teatro della Coppa alla presenza del Sindaco, del Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi e del presidente di Ieg Maurizio Ermeti. Il trofeo mancava dall'Italia dal 1976, quando furono Adriano Panatta e Paolo Bertolucci a fare incetta di successi. Oggi e domani la preziosa 'insalatiera d'argento' conquistata nel novembre scorso dal team azzurro capeggiato da Jannik Sinner sui campi di Malaga, sarà esposta nella Hall sud della Fiera in occasione di Riminiwellness.