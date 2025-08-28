La CORPORATE RUN e la STAFFETTA al Giro del Monte 2025: iscrivi Il tuo Team!

Il GIRO DEL MONTE, podistica competitiva, Corporate Run e camminata di 7 km attorno al Monte Titano, Patrimonio Unesco, con partenza e arrivo alla Porta San Francesco di San Marino, dà appuntamento a tutti per sabato 6 settembre. Confermata la possibilità di iscriversi a squadre, con amici e colleghi, nella formula Corporate Run oppure a STAFFETTA e partecipare alla speciale classifica per TEAM amatoriali. Il TEAM della CORPORATE RUN dovrà essere composto da almeno 5 componenti, colleghi e/o amici, senza limiti sul numero massimo di iscritti per ogni squadra. La quota di iscrizione per la Corporate Run del GIRO DEL MONTE è di € 10,00 a persona e comprende: la t-shirt ufficiale, il pettorale, il CHIP* per il timing, i ristori durante la manifestazione e dopo il traguardo, l’assicurazione, l’assistenza tecnica e medica, il programma ufficiale e i materiali informativi. Il TEAM della STAFFETTA dovrà essere composto da 3 componenti. La quota di iscrizione per la STAFFETTA del GIRO DEL MONTE è di € 5,00 a persona e comprende: la t-shirt ufficiale, il pettorale, il CHIP* per il timing, i ristori durante la manifestazione e dopo il traguardo, l’assicurazione, l’assistenza tecnica e medica, il programma ufficiale e i materiali informativi. L’iscrizione del TEAM alla Corporate Run e STAFFETTA del GIRO DEL MONTE 2025, con i dati di tutti i suoi componenti potrà essere fatta esclusivamente online, entro le ore 23:00 del 4 settembre 2025, sul sito web www.tfsanmarino.com/iscrizioni oppure scaricando e compilando l’apposito file Excel (clicca qui per scaricare il file Excel) ed inviandolo all’email info@tfsanmarino.com. La classifica generale della Corporate Run terrà conto dei piazzamenti dei primi 5 componenti di ogni TEAM giunti al traguardo, nel rispetto del regolamento della manifestazione sportiva. I primi tre TEAM, della classifica generale della Corporate Run, verranno premiati alle 19.00 sul podio allestito nel Piazzale Lo Stradone. Media partner dell’iniziativa Corporate Run è San Marino Fixing, settimanale di informazione economica e finanziaria, che seguirà da vicino il progetto di Corporate Wellness e le aziende partecipanti con la pubblicazione di approfondimenti settimanali, immagini e classifiche integrali.



È scattato il conto alla rovescia per il Giro del Monte 2025, che anche quest’anno punta ad essere l’evento sportivo più amato e partecipato di San Marino. L’organizzazione conferma tutto il programma di sabato pomeriggio 6 settembre con podistica competitiva FIDAL, Corporate Run, Staffetta e camminata/corsa non competitiva aperta a tutti, sul percorso storico di 7 km. Confermato anche lo Skytrail Giro del Monte 9 km 450D+, nei sentieri attorno il Monte Titano, per gli appassionati di trail run! Era il 1971, quando per una sfida nata tra amici sullo Stradone si svolse la prima edizione del Giro del Monte. Nato da una scommessa vinta 54 anni fa, oggi è entrato nel cuore degli sportivi che si preparano a darsi appuntamento per divertirsi e sfidarsi con il cronometro. Il tracciato, quello storico di 7 km attorno al Monte Titano, attraversa le strade dei centri storici, patrimonio Unesco, di San Marino città e Borgo Maggiore, con in mezzo il verde della strada Sottomontana. Confermata la possibilità di iscriversi a squadre, con amici e colleghi, nella formula Corporate Run e partecipare alla speciale classifica per team amatoriali e l'organizzazione delle gare giovanili e Special Olympics, all'interno del centro storico, con partenza da Piazza San'Agata. Le iscrizioni online al Giro del Monte 2025, il programma completo e offerte speciali per un avvincente week end a San Marino, sono disponibili sul sito web ufficiale: www.tfsanmarino.com





C.S. Track&Field San Marino

