La Fed. Sport Speciali non si stanca di donare

La Federazione Sammarinese Sport Speciali, vista la difficile situazione in cui si trova il Paese, ha deciso di non smettere di dare il proprio contributo, modesto in valore assoluto, ma consistente se rapportato alle proprie risorse. Destinatari delle donazioni della FSSS sono gli enti che si stanno occupando dell’emergenza sanitaria ovvero ISS e PROTEZIONE CIVILE. All'ISS la FSSS ha donato 6481€ così composti: 3097 € ricavati rinunciando al 50% del contributo già assegnato dal fondo disabilità, 384 € ricavati dalla rinuncia alla parte spettante FSSS del ricavato dello spettacolo UP&DOWN, 3000 € donazione. Alla PROTEZIONE CIVILE una donazione di 1000€ La FSSS invita la cittadinanza a dare il proprio contributo al superamento della difficile situazione attraverso il sostegno economico all'ISS alla Protezione Civile e soprattutto rispettando le norme di sicurezza sanitaria. Questo permetterà anche agli Atleti Speciali di tornare presto ad allenarsi sui campi di gara.

Filiberto Felici Presidente Federazione Sammarinese Sport Speciali