La Federazione Ippica Sammarinese ha celebrato i suoi 40 anni

La Federazione Ippica Sammarinese ha celebrato i suoi 40 anni.

Lunedì sera la Federazione Ippica Sammarinese ha festeggiato i 40 anni di storia con una cena di gala che ha rappresentato un momento di straordinaria partecipazione e condivisione, suggellando un traguardo importante nella storia sportiva del Paese. L'evento, curato in ogni dettaglio, ha saputo coniugare eleganza e calore e ha visto l’affluenza di atleti, istruttori, dirigenti e appassionati, a testimonianza del forte legame che unisce la comunità equestre sammarinese. Emozionante la presenza dei soci fondatori, che hanno potuto rivivere, insieme alle nuove generazioni, i momenti più significativi della storia federale, in un ideale passaggio di testimone tra passato e futuro. La serata ha avuto anche un'importante dimensione internazionale grazie alla presenza dei rappresentanti della EEF (European Equestrian Federation), ospiti a San Marino in occasione della General Assembly 2025, organizzata dalla Federazione: un riconoscimento di prestigio per l'impegno e la credibilità conquistati nel panorama equestre europeo. “Ringraziamo di cuore le autorità presenti – commentano dal Direttivo -, che hanno voluto condividere con noi questo traguardo: il Segretario di Stato all'Industria con delega allo Sport, il Presidente del CONS, il Presidente della FISE, e il Presidente della FISE Emilia-Romagna. La cena di gala dei 40 anni della FIS è stata, più che una celebrazione, una festa della passione, della storia e del futuro dell'equitazione sammarinese. Una serata che resterà a lungo nella memoria di tutti i partecipanti”.



c.s. Federazione Ippica Sammarinese



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: