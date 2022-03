La Federazione Pesca Sportiva ha premiato i suoi campioni

La Federazione Pesca Sportiva ha premiato i suoi campioni.

È stato un pomeriggio di festa, quello di domenica, per la Federazione Sammarinese Pesca Sportiva ritrovatasi al Garden di San Marino per le premiazioni della stagione 2021 che non si erano potute disputare a fine anno a causa del Covid. È stata l’occasione per tributare i vincitori dei vari campionati organizzati lo scorso anno, ma anche per applaudire le nuove leve che rappresentano il futuro del movimento. Ha presenziato alle premiazioni il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese Gian Primo Giardi. Presenti, in qualità di ospiti, anche il Presidente FIPSAS Emilia - Romagna Mauro Tinti e il Presidente della FIPSAS di Forlì Marzio Ciani. “Con questo evento abbiamo chiuso a tutti gli effetti la stagione 2021 – spiega il presidente federale Bruno Zattini -, con l’auspicio che questo 2022 veda una piena ripresa dell’attività, anche internazionale. Abbiamo già concluso un campionato e un altro è pronto a partire questo venerdì, quando prenderà il via il Campionato Sammarinese Acque Interne Individuale e per Società, con la prima prova in programma a Migliarino. Il 9 e 10 aprile è invece in programma il primo appuntamento internazionale, il Campionato del Mondo per Club di pesca con il feeder sul Canalbianco a Loreo. Difenderà i nostri colori la Cannisti Dogana, che schiererà Giancarlo Fusini, Oscar Grandoni, Luca Parenti, Marco Bendinelli, Fabio Drudi, Dumitru Nicolae Zahan con capitani Domenico Rattini e Andrea Morri”.

Cs Federazione Pesca Sportiva

I più letti della settimana: