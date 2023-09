La Federazione Sammarinese Aeronautica alla conviviale del Panathlon Club di San Marino

Alla ripresa dell’attività dopo la pausa estiva il Panathlon Club di San Marino ha avuto il piacere di ospitare, in occasione della conviviale di Settembre, i protagonisti dei recenti successi internazionali della Federazione Sammarinese Aeronautica. Erano presenti, guidati dal Presidente della Federazione Aeronautica, Dennis Michelotti, il Campione Europeo ed Italiano di acrobazia IMAC categoria Sportsman, Cristian Selva, il Campione Italiano categoria Advanced, Massimo Selva (padre di Cristian) e Sebastiano Silvestri primo nella categoria Unlimited. Prima di iniziare la conviviale il Presidente del Panathlon Club, Leo Achilli, ha proposto di osservare un minuto di raccoglimento per onorare la memoria del Socio Enrico Bruschi, recentemente scomparso. La serata è poi proseguita con gli interventi degli ospiti a cominciare dal Presidente Michelotti il quale ha ripercorso in sintesi la storia della Federazione ricordando la spinta passionale e competente di personaggi che hanno scritto la storia dell’aeromodellismo, primi fra tutti Domenico Bruschi (tra i fondatori del Panathlon Club di San Marino) e Gianfranco Terenzi. Di seguito Massimo Selva, Cristian Selva e Sebastiano Silvestri hanno raccontato il loro percorso, segnato da impegno, sacrifici, successi e delusioni che li hanno portati ad ottenere risultati di prestigio in tutta Europa. Va sottolineato anche il progressivo miglioramento degli aerei dal punto di vista strutturale e tecnologico, miglioramento che comporta anche un impegno finanziario non indifferente (costi aerei, trasferte, allenamenti ecc.) Ciò nonostante un piccolo Stato come San Marino riesce a primeggiare e a portare a casa risultati di grande rilievo che ripagano dei tanti sacrifici che atleti, allenatori e dirigenti devono affrontare. Interessante e vivace è stato il dibattito finale che ha visto tante domande e riflessioni dei molti panathleti presenti, i quali si sono complimentati con gli ospiti per i risultati, l’impegno profuso e per l’orgoglio di rappresentare con onore e sentimento la nostra piccola Repubblica.

c.s. Panathlon Club di San Marino

