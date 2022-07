La Federazione Sammarinese Ginnastica al Campionato Europeo di ritmica

Si è disputato a Tel Aviv, in Israele, il 38°Campionato Europeo di ginnastica ritmica, a cui hanno preso parte oltre 250 atlete provenienti da 39 nazioni. La delegazione sammarinese, con le ginnaste Annalisa Giovannini, Camilla Rossi per il Team Junior e Matilde Tamagnini, nella categoria Senior, accompagnate dall’allenatrice Monica Leardini, dal giudice internazionale Federica Protti e dal Presidente della Federazione Fabrizio Castiglioni, in veste di Capo Delegazione, è arrivata a Tel Aviv mercoledì 15 giugno per iniziare gli allenamenti in vista della gara. Nella giornata di qualificazione, le atlete biancazzurre, Annalisa alla palla e Camilla al cerchio, clavette e nastro, hanno eseguito le loro prove con grande determinazione, dando prova di una sempre maggiore sicurezza, giungendo al 30° posto, lasciandosi alle spalle diverse Nazioni tra le quali Bosnia Erzegovina, Croazia e Lussemburgo. L’atleta senior Matilde Tamagnini ha gareggiato in due diverse giornate, scendendo in pedana con tutti e quattro gli attrezzi. Si segnala in particolare l’ottimo risultato ottenuto al cerchio con un esercizio svolto in modo preciso e pulito. Matilde ha chiuso la sua gara alla 60ª posizione dell’All-Around su 83 atlete, permettendo la qualificazione di San Marino ai prossimi Campionati Mondiali. Alla chiusura della 38° edizione del Campionato Europeo di ginnastica ritmica, le allenatrici si ritengono soddisfatte dell’andamento della gara delle loro atlete, in particolare del Team Junior alla sua prima partecipazione ad un evento di così alto livello.

c.s. Federazione Sammarinese Ginnastica

