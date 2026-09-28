La Federazione Sammarinese Pesi lancia un progetto di formazione tecnica con il dott. Antonio Urso

Un percorso di otto settimane, tra teoria e pratica, rivolto ai tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali per approfondire le metodologie di allenamento, la preparazione atletica e la programmazione sportiva. La Federazione Sammarinese Pesi promuove un nuovo progetto di formazione tecnica rivolto ai tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e a quelli delle società affiliate, nonché ad atleti interessati, con l’obiettivo di favorire la crescita delle competenze e approfondire gli strumenti scientifici e metodologici applicati alla preparazione degli atleti. Il percorso, della durata complessiva di otto settimane, sarà curato dal dottor Antonio Urso e si svilupperà attraverso un programma articolato in lezioni teoriche e pratiche, per un totale di 56 ore di formazione. L’iniziativa prenderà il via nel mese di ottobre e proseguirà fino a gennaio, con incontri programmati il venerdì e il sabato. Le lezioni del venerdì si svolgeranno dalle 17:30 alle 20:30, mentre il sabato sarà dedicato all’attività pratica, con una sessione di pesistica dalle 14:30 alle 16:30 e una sessione rivolta agli altri sport dalle 16:30 alle 18:30. Il programma didattico affronterà diversi ambiti fondamentali della preparazione sportiva, a partire dalla valutazione funzionale di base e dalla biomeccanica dei movimenti di Snatch e Clean & Jerk, fino alla teoria dell’allenamento e al Velocity Based Training (VBT). Spazio anche alla preparazione atletica, alla programmazione dell’allenamento, con particolare riferimento al macrociclo, al tapering e alle fasi di scarico, oltre a una simulazione di gara. Il calendario degli appuntamenti prevede le seguenti date: 2-3 e 16-17 ottobre, 6-7 e 20-21 novembre, 4-5 e 11-12 dicembre, 8-9 e 15-16 gennaio. Per informazioni, iscrizioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail della Federazione Sammarinese Pesi entro mercoledì 30 settembre: secretariat.smweightlifting@outlook.com. Attraverso questo progetto, la Federazione Sammarinese Pesi intende mettere a disposizione dei tecnici federali un’importante opportunità di aggiornamento e confronto, promuovendo la condivisione di conoscenze e competenze tra le diverse discipline sportive e contribuendo allo sviluppo della qualità della preparazione tecnica nel movimento sportivo sammarinese.

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