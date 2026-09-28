La Federazione Sammarinese Pesi lancia un progetto di formazione tecnica con il dott. Antonio Urso

La Federazione Sammarinese Pesi lancia un progetto di formazione tecnica con il dott. Antonio Urso.

Un percorso di otto settimane, tra teoria e pratica, rivolto ai tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali per approfondire le metodologie di allenamento, la preparazione atletica e la programmazione sportiva. La Federazione Sammarinese Pesi promuove un nuovo progetto di formazione tecnica rivolto ai tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e a quelli delle società affiliate, nonché ad atleti interessati, con l’obiettivo di favorire la crescita delle competenze e approfondire gli strumenti scientifici e metodologici applicati alla preparazione degli atleti. Il percorso, della durata complessiva di otto settimane, sarà curato dal dottor Antonio Urso e si svilupperà attraverso un programma articolato in lezioni teoriche e pratiche, per un totale di 56 ore di formazione. L’iniziativa prenderà il via nel mese di ottobre e proseguirà fino a gennaio, con incontri programmati il venerdì e il sabato. Le lezioni del venerdì si svolgeranno dalle 17:30 alle 20:30, mentre il sabato sarà dedicato all’attività pratica, con una sessione di pesistica dalle 14:30 alle 16:30 e una sessione rivolta agli altri sport dalle 16:30 alle 18:30. Il programma didattico affronterà diversi ambiti fondamentali della preparazione sportiva, a partire dalla valutazione funzionale di base e dalla biomeccanica dei movimenti di Snatch e Clean & Jerk, fino alla teoria dell’allenamento e al Velocity Based Training (VBT). Spazio anche alla preparazione atletica, alla programmazione dell’allenamento, con particolare riferimento al macrociclo, al tapering e alle fasi di scarico, oltre a una simulazione di gara. Il calendario degli appuntamenti prevede le seguenti date: 2-3 e 16-17 ottobre, 6-7 e 20-21 novembre, 4-5 e 11-12 dicembre, 8-9 e 15-16 gennaio. Per informazioni, iscrizioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail della Federazione Sammarinese Pesi entro mercoledì 30 settembre: secretariat.smweightlifting@outlook.com. Attraverso questo progetto, la Federazione Sammarinese Pesi intende mettere a disposizione dei tecnici federali un’importante opportunità di aggiornamento e confronto, promuovendo la condivisione di conoscenze e competenze tra le diverse discipline sportive e contribuendo allo sviluppo della qualità della preparazione tecnica nel movimento sportivo sammarinese.

C.s. - Cons

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