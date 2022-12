La Federazione Sammarinese Pesi ricorda Marino Ercolani Casadei

La Federazione Sammarinese Pesi ricorda Marino Ercolani Casadei.

La Federazione Sammarinese Pesi, unitamente al CONS, si stringe al dolore per la scomparsa di Marino Ercolani Casadei e il presidente federale Danilo Bulzoni si unisce al cordoglio, ricordandolo con affetto attraverso una nota. “Con profondo dolore comunichiamo la scomparsa di Marino Ercolani Casadei, una persona che con il suo operato ha dato risalto e prestigio a tutto lo sport sammarinese. Lo scorso 4 dicembre al Congresso della Federazione Internazionale di Pesistica tenutosi a Bogotà, Colombia, il congresso all’unanimità ha conferito a Marino Ercolani Casadei il Collare d’Oro della IWF, ovvero il più alto riconoscimento che si possa assegnare a un dirigente sportivo. Il Presidente Mohammed Jaloud e il Segretario Generale Antonio Urso hanno sottolineato nel loro discorso la meritoria carriera di Marino Ercolani Casadei svolta in oltre sessanta anni di attività. Una carriera che ha sempre visto Ercolani Casadei protagonista in ogni ruolo da lui svolto in tutti questi anni. In qualità di dirigente è stato Consigliere Federale della FILPJ (Federazione Italiana Lotta Pesi e Judo) per poi essere stato eletto nella EWF (European Weightlifting Federation) in qualità di Segretario Generale ruolo che ha mantenuto, per oltre 25 anni dal 1991 fino al 2016, Per il suo impegno e per la sua determinazione nel cercare costantemente di innovare lo sport della pesistica, il CIO gli ha riconosciuto il Collare Olimpico per il suo straordinario impegno. Per la stessa ragione anche il CONI lo scorso settembre ha conferito a Marino Ercolani Casadei la Stella d’Oro al Merito Sportivo, un’ulteriore testimonianza di quanto Marino abbia dato allo sport tutto e di quanto il mondo dello sport abbia apprezzato il suo impegno, la sua cultura sportiva e la sua solida ed inossidabile etica. Inoltre, va ricordato che Marino Ercolani Casadei è stato il fondatore dell’attuale Federazione Sammarinese Pesi e ha sempre avuto fino all’ultimo un ruolo attivo all’interno dell’organizzazione, nella quale attualmente operava come Segretario generale e Tesoriere".

cs Federazione Pesi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: