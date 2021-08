La Federazione sammarinese Sport Speciale riparte alla grande: aperte le iscrizioni per l’anno 2021-2022

La Federazione sammarinese Sport Speciale riparte alla grande: aperte le iscrizioni per l’anno 2021-2022.

La FSSS riparte più in forma che mai con la propria attività, già dal prossimo 13 settembre. Vuoi diventare un Atleta? vedrai che attraverso il potere dello sport potrai scoprire nuovi punti di forza e prenderai coscienza delle tue potenzialità migliorando le tue capacità. Potrai vivere esperienze positive piene di gioia, fiducia e soddisfazione, sul campo di gioco e nella vita. Gli Atleti Speciali aprono gli occhi ed il cuore ad un mondo più vasto di talenti umani e potenzialità. Le discipline che la FSSS e Special Olympics San Marino propongono ai nuovi Atleti che vorranno divertirsi praticando sport sono tante: ATLETICA, BOCCE, BOWLING, CALCIO, DANZA SPORTIVA, EQUITAZIONE, GINNASTICA ARTISTICA, GINNASTICA RITMICA, NUOTO, SCI ALPINO, SCI DI FONDO, CIASPOLE, VELA.

Vuoi diventare un nostro volontario? Allora possiamo garantirti che le emozioni condivise si moltiplicheranno. I nostri volontari sono il motore di ogni nostra attività, il supporto dei volontari è per noi vitale. La FSSS e Special Olympics San Marino offrono a tutti i cittadini di ogni età ed in particolar modo alle nuove generazioni (Scuole, Università, Società Sportive, Associazioni di volontariato, amici e singoli individui) l’opportunità di conoscere da vicino le capacità delle persone con disabilità. In modo gioioso, proprio perché gli Atleti e i volontari condividono momenti straordinari, emozionanti e divertenti. Tutti possono partecipare al Programma Volontari, anche coloro che non hanno mai avuto precedentemente esperienza di volontariato sportivo o di supporto all’altro. Siamo consci che il tuo tempo sia la cosa più preziosa che puoi donare ai nostri Atleti e per questo motivo potrai decidere tu quanto e quando essere disponibile. Per iscrizioni o informazioni chiama i seguenti numeri 0549-999486, 3357338221 oppure scrivici a: info@fsss.sm Se vuoi incontrarci di persona, nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 settembre, saremo presenti con un nostro stand a SPORT IN FIERA presso il Multieventi Sport Domus di Serravelle.

c.s. FSSS

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: