La Folgore Calcio ON AIR

Da venerdì 10 aprile La Folgore calcio sarà ospite, per due settimane, sul canale web “Da casa nostra è tutto”, con il lancio di alcune video pillole dedicate alla squadra sammarinese. Continua l’innovativo progetto di comunicazione ad opera della società sportiva Folgore Calcio che, in attesa di poter riprendere le attività in campo, lancia sul canale Facebook Folgore Falciano Calcio le prime 3 puntate della docu-serie #LaFolgore: 14 – 21 – 30 aprile.

Il presidente della società Mauro Duca, si è rivolto al Team e ai fan in un video messaggio dove ha raccontato dell’evoluzione di questo inedito esperimento: un progetto di comunicazione nato per raccontare l’impegno dei calciatori della Folgore nel rincorrere il sogno verso l’accesso alle massime competizioni europee. Fin dall’inizio lo storytelling del format voleva andare oltre il contenuto sportivo catturando anche momenti privati dei singoli componenti della squadra e facendo conoscere al mondo il microcosmo del calcio sammarinese insieme alle ricchezze territoriali della Repubblica. Dalle prime riprese realizzate a San Marino lo scorso novembre, grazie allo sponsor di AC&D Solutions e ai media partner H2H e Voodoo, hanno visto la luce i primi episodi di #LaFolgore che potrete seguire online sulla pagina “Folgore Falciano Calcio” a partire da martedì 14 aprile. A queste prime tre puntate si aggiungeranno ulteriori contributi video realizzati personalmente dai ragazzi della Folgore confinati, come tutti, nelle loro case. Conclude Mauro Duca nel suo video messaggio: “questo, noi pensiamo debba e possa rappresentare un documento, anche storico, di un momento straordinario e particolare che speriamo finisca davvero presto ma che siamo sicuri non ci fermerà”. La Folgore Calcio sarà inoltre parte del palinsesto di Da Casa Nostra è Tutto a fianco a grandi nomi della tv come Max dei Fichi d'India, Enzo Paci, Max Pisu, Mirko Setaro, Dado, Beppe Braida e molti altri che, sotto la conduzione di Gabriella Golia, intratterranno il pubblico di tutte le età rallegrandoci le giornate trascorse tra le mura domestiche. Lo scorso 10 Aprile in un’anteprima lancio del nuovo format web, i ragazzi della Folgore Calcio hanno invitato i loro tifosi e tutti gli spettatori interessati ad incontrarli sul web, all’interno del palinsesto del canale