La Folgore futsal ufficializza quattro nuovi giocatori

La Folgore futsal si sta muovendo sul mercato per allestire una squadra competitiva in vista della prossima stagione e, grazie anche al lavoro del direttore sportivo Mirko Sarti, comunica di aver raggiunto l’accordo con quattro giocatori. Dal Domagnano giunge Simone Stefanelli, portiere classe 1994 che ha difeso la porta giallorossa nelle ultime cinque stagioni. Il secondo volto nuovo è Thomas Felici, universale nato nel 1995 e in arrivo dal Murata, autore di sette reti nel campionato appena trascorso. Prima esperienza in assoluto nel calcio a 5 invece per Marco Berardi (1993) e Nicolò Venerucci (1995), i quali sono restati nella famiglia Folgore, decidendo però di passare dal calcio a 11 al futsal. Il ds Sarti, che è ai dettagli con il Murata per un altro acquisto molto interessante, promette un ultimo colpo di mercato con un giocatore molto forte con cui completerà la rosa a disposizione del tecnico Fabio Traviglia, confermato alla guida dei giallorossoneri.