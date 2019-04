La FSG schiera due atlete alla World Cup di Pesaro

Al via questo fine settimana a Pesaro l’XI Edizione della tappa italiana della World Cup di Ginnastica Ritmica, in programma alla Vitrifrigo Arena dal 5 al 7 aprile. La Federazione Sammarinese Ginnastica sarà presente con il Capo Delegazione, nonché presidente della Federazione Sammarinese Ginnastica, Fabrizio Castiglioni, le tecniche Monica Leardini e Maria Chiara Bacciocchi, il giudice internazionale Federica Protti e le due atlete senior Lucia Castiglioni, ormai veterana a questa competizione, e Monica Garbarino, alla sua seconda partecipazione. Ben 74 le ginnaste individualiste e 19 i gruppi, per un totale di 185 atlete in rappresentanza di 40 Nazioni provenienti da ogni parte del mondo si sfideranno sulle pedane di Pesaro, considerata una delle tappe più importanti della World Cup e un appuntamento prestigioso a cui partecipano le migliore squadre al mondo. La competizione avrà inizio venerdì 5 aprile alle ore 13:30, quando Lucia e Monica scenderanno in pedana con cerchio e palla per proseguire sabato 6 aprile alle ore 12:00, quando si esibiranno con clavette e nastro. La manifestazione terminerà domenica 7 aprile con le finali per attrezzo e il Galà finale. Le due atlete del Titano hanno intensificato i loro allenamenti e la loro partecipazione alle gare in territorio nazionale proprio per migliorarsi in vista in questo prestigioso evento. Un grosso in bocca al lupo a Lucia e a Monica pronte a tener alti i colori della nostra Repubblica.