La FSGC al fianco della popolazione ucraina: inviato un carico di cibo e medicinali

La FSGC al fianco della popolazione ucraina: inviato un carico di cibo e medicinali.

Anche la FSGC ha voluto fare un gesto concreto a sostegno della popolazione ucraina in questi tempi segnati dagli orrori della guerra. Più nello specifico, sono stati acquistati medicinali e beni alimentari che, tramite il supporto logistico dell’associazione People for Ukraine ed anche l’interessamento diretto dell’amica Federcalcio ucraina, sono arrivati a destinazione per essere poi ripartiti sui luoghi maggiormente colpiti dalle devastazioni belliche ed andranno a lenire almeno in parte le sofferenze di chi, in questo momento, vive un dramma fuori da ogni logica, ma purtroppo reale. Un grazie enorme vogliamo rivolgerlo a tutte le realtà commerciali del territorio che ci hanno supportato in questa iniziativa, senza dimenticare la UAF e, ovviamente, la stessa People for Ukraine, la cui inestimabile ed instancabile opera rappresenta un raggio di luce e di speranza in questa situazione buia e segnata da ingiuste sofferenze, ma che ci auguriamo prossima alla sua soluzione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: