La FSGC in visita al plesso elementare “Arcobaleno” di Cailungo

Il 2026 è l’anno della nascita della Nazionale maggiore femminile e la canonica visita della FSGC presso una delle Scuole Elementari del Titano non poteva non esserne influenzata. Lo è stata al punto tale che le maglie donate questa mattina alle bimbe e ai bimbi della prima elementare del plesso “Arcobaleno” di Cailungo sono state le ultimissime svelate dalla Federcalcio: quelle, appunto, della Nazionale maggiore femminile - griffate Erreà. Ma ovviamente il senso di appartenenza ai colori bianco e azzurro è qualcosa che trascende il genere di giocatori e tifosi. Ecco perché, nella visita di oggi, era ovviamente rappresentatissima anche la Nazionale maschile; non solamente nelle persone del CT Roberto Cevoli e del difensore Alessandro Tosi, dalle cui mani bimbe e bimbi hanno ricevuto la maglia, ma anche per il tipo di regalo che è stato elargito agli scolari della classe prima: oltre alla divisa bianca, un voucher che garantirà loro l’ingresso gratuito alla partita di Nations League tra San Marino e Finlandia (il 26 settembre) e l’ingresso a tariffa ridotta per un loro accompagnatore. Un modo, questo, per far sentire la Nazionale vicina ai tifosi – di tutte le età – e al contempo per far vivere ai tifosi la Nazionale da vicino– emozionalmente e fisicamente. Alla visita di questa mattina ha preso parte una nutrita rappresentanza del mondo FSGC: oltre ai già citati Cevoli e Tosi, anche Michela Mariotti e Sara Giannotti (giocatrici della Nazionale maggiore femminile), Gionata Arcangeli (Coordinatore delle Nazionali Femminili), Andrea Zoppis (Supporter Liason Officer) ed infine Andrea Nardoni ed Elia Michelotti, entrambi dell’Area Marketing. Pur senza una consegna fisica da parte dei protagonisti delle Nazionali sammarinesi, anche tutte le altre bimbe e gli altri bimbi delle classi prime - di tutti i plessi scolastici del Titano - riceveranno i doni che oggi hanno fatto felici i piccoli tifosi di Cailungo.

C.s. - FSGC







