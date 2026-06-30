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La FSGC piange Giancarlo Mularoni

30 giu 2026
Foto ©FSGC
Foto ©FSGC

La FSGC ha appreso con immenso dolore la notizia della scomparsa di Giancarlo Mularoni, avvenuta ieri all’età di 77 anni. Figura discreta ma sempre attivissima, Giancarlo ha ricoperto numerosi ruoli nell’ambiente calcistico sammarinese, di cui ha attraversato le varie epoche fornendo contributi sempre preziosi - e in più di un settore. È stato all’inizio calciatore, poi dirigente di club, in particolare del Murata. Lungo e ricco anche il suo curriculum fra i ranghi della FSGC. È stato team manager e accompagnatore della Nazionale di San Marino, nonché membro dell’Assemblea Generale della Federcalcio. Per tanti anni, inoltre, è stato una figura chiave per la parte organizzativa dei corsi di formazione tecnica - di calcio e futsal. Con il suo immancabile sorriso, con la sua presenza silenziosa, gentile e sempre pronta al sostegno, ha accompagnato il cammino di decine e decine di aspiranti allenatori, i quali, oggi, non possono che ricordarlo con grande affetto. Sentimento condiviso anche dalla Federcalcio, oltre a quello di una profonda riconoscenza per tutto quanto da lui compiuto per la crescita del calcio sammarinese. Noi tutti ci uniamo al cordoglio della famiglia, esprimendole le nostre più sentite condoglianze.

C.s. - FSGC




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