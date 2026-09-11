La FSGC presente al UEFA Safety & Security Conference di Madrid

La FSGC presente al UEFA Safety & Security Conference di Madrid.

Come ogni anno sono stati tanti i temi trattati alla Uefa Safety & Security Conference, svoltasi a Madrid nella giornata di martedì 1 e mercoledì 2 settembre, alla quale ha preso parte anche una delegazione sammarinese. A rappresentare la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio sono stati Michele Raschi, NA Safety & Security Officer, e Andrea Zoppis, NA Supporters’ Laison Officer, accompagnati dal Capitano Gabriele Gatti e dal Maresciallo Gianluca Menicucci del Corpo della Gendarmeria. Il programma della giornata di martedì è stato suddiviso in due moduli, uno mattutino e uno pomeridiano. Nella mattinata si è svolta una sessione plenaria dove quattro panel di esperti e professionisti hanno condiviso esperienze e metodologie operative nell’ambito delle competizioni UEFA. Tra gli argomenti affrontati, particolare attenzione è stata riservata alla gestione delle tifoserie straniere, con l’obiettivo di garantire un’accoglienza organizzata e puntuale fin dall’arrivo in aeroporto o in stazione fino alla ripartenza post-partita. Un tema strettamente collegato è stato quello del coordinamento tra enti pubblici e privati, indispensabile per garantire una gestione efficace dell’evento lungo tutto il percorso che conduce allo stadio. La conferenza ha inoltre proposto un’analisi della tipologia degli incidenti registrati durante le partite internazionali, sia per quanto riguarda le competizioni per club sia quelle riservate alle Nazionali, prendendo in esame il loro andamento nel corso dell’ultimo quinquennio. Sono stati anche analizzati due case study dedicati a club impegnati nelle competizioni europee, tra cui Bologna FC e Crystal Palace. Verso fine mattinata è stata presentata una panoramica sui nuovi regolamenti di sicurezza insieme alle anticipazioni sui nuovi standard sanitari dedicati agli spettatori negli stadi e la panoramica relativa alla possibilità di prevedere, secondo precise norme e regolamenti, aree degli spalti nelle quali gli spettatori possano assistere alla partita in piedi, anziché avere il posto a sedere. È emerso, infine, come sia la comunicazione tra gli strumenti più efficaci per una corretta gestione degli eventi. La disponibilità di informazioni precise, puntuali e condivise tra tutti gli attori coinvolti permette di prevenire i maggiori problemi consentendo in più di reagire tempestivamente agli imprevisti e agli incidenti con esiti tendenzialmente sempre positivi. La parte pomeridiana di martedì è stata dedicata ad incontri e scambio di informazioni per le competizioni dei club, simile alla giornata di mercoledì che ha visto impegnata la delegazione sammarinese con un maggior focus negli incontri dedicati alla UEFA Nations League. Nella mattinata di mercoledì la rappresentanza sammarinese ha incontrato le delegazioni di Albania, Bielorussia e Finlandia, con l’obiettivo di programmare e organizzare al meglio le prossime partite di Nations League. Gli aspetti trattati hanno tutti l’obiettivo di favorire uno sviluppo di un sistema che permetta agli eventi calcistici internazionali di svolgersi in ambienti sicuri, protetti e sereni sia per quanto riguarda le informazioni sulle tifoserie, passando poi, per l’organizzazione di attività collaterali alla partita, ed infine per quanto riguarda la gestione dello stadio pre, durante e post evento.

C.s. - FSGC

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