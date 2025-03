La FSGC presente al workshop UEFA sul Club Licensing

Dal 5 al 7 marzo scorsi, la UEFA, in collaborazione con la Federazione slovena, ha organizzato un workshop dedicato al sistema di Club Licensing, ospitato presso l’Hotel Intercontinental di Ljubljana. L’evento ha riunito i responsabili licenze delle 22 Federazioni calcistiche presenti, offrendo un’importante occasione di confronto e aggiornamento sulle migliori pratiche in materia di licenze per club.

Per la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC) hanno partecipato il Licensing Manager Paolo Rondelli e il Deputy Licensing Manager Andrea Zoppis, che hanno avuto l’opportunità di condividere l’esperienza con gli altri rappresentanti internazionali. A fare gli onori di casa è stata la Federazione slovena con la presenza dell’Head of Executive Office, Mladen Cicmir, mentre tra i rappresentanti UEFA spicca l’intervento dell’Head of Club Licensing Department, Ales Zavrl, che ha accolto i delegati federali presenti.

Uno dei momenti chiave dell’evento è stato l’incontro tra FSGC, la Licensing Manager della Federazione andorrana, Andrea Vidal Santin, e i referenti UEFA. Questo meeting ha rappresentato un’ulteriore tappa dell’Exchange Programme avviato a novembre tra la FSGC, la FAF e la UEFA, con l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo e la condivisione delle strategie di Club Licensing. In quell’occasione, Zavrl e David Peradalta Negre (UEFA Club Licensing Specialist) avevano visitato San Marino per conoscere da vicino il sistema di incentivi creato dalla FSGC per favorire la partecipazione delle società sportive al programma di Club Licensing. Tale modello è stato riconosciuto come una best practice a livello europeo, soprattutto in relazione alle sue potenzialità di sviluppo nel calcio femminile.

Proprio per questo motivo, la FSGC ha avuto l’onore di presentare il proprio sistema di incentivi durante la seconda giornata di lavori del workshop. La presentazione, dal titolo “Football and Club Licensing in San Marino: Incentive System for Clubs Affiliated”, è stata tenuta da Paolo Rondelli e Andrea Zoppis, suscitando particolare interesse tra i partecipanti, grazie alle soluzioni innovative adottate per supportare lo sviluppo dei club e promuoverne la partecipazione al ciclo Licenze UEFA, requisito essenziale per l’accesso alle competizioni europee.

La Federazione sammarinese conferma così il suo impegno nel migliorare il sistema di Club Licensing e la sua volontà di contribuire allo sviluppo del calcio europeo, mettendo a disposizione idee e progetti che possano ispirare anche altre realtà calcistiche internazionali.



