La FSGC promuove un nuovo corso di abilitazione al ruolo di addetto steward

27 ott 2025
La FSGC promuove un nuovo corso di abilitazione al ruolo di addetto steward

Fino al prossimo 30 novembre 2025 sarà possibile esprimere la propria adesione a partecipare al corso di abilitazione al ruolo di addetto steward promosso dalla Federcalcio di San Marino e aperto a uomini e donne. Gli interessati a ricoprire la posizione di steward o hostess per la FSGC e prestare servizio durante gli eventi organizzati e promossi dalla FSGC dovranno completare il form raggiungibile a questo link e sul sito www.fsgc.sm. Successivamente i candidati saranno contattati per la conferma dell’iscrizione al corso, in programma nei primi mesi del 2026. Le date dello stesso sono ancora in fase di definizione e nel mese di dicembre, una volta raccolte e verificate tutte le adesioni, saranno trasmessi individualmente i dettagli a chi intenderà proseguire e formarsi.

C.s. - FSGC




