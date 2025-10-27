La FSGC promuove un nuovo corso di abilitazione al ruolo di addetto steward

Fino al prossimo 30 novembre 2025 sarà possibile esprimere la propria adesione a partecipare al corso di abilitazione al ruolo di addetto steward promosso dalla Federcalcio di San Marino e aperto a uomini e donne. Gli interessati a ricoprire la posizione di steward o hostess per la FSGC e prestare servizio durante gli eventi organizzati e promossi dalla FSGC dovranno completare il form raggiungibile a questo link e sul sito www.fsgc.sm. Successivamente i candidati saranno contattati per la conferma dell’iscrizione al corso, in programma nei primi mesi del 2026. Le date dello stesso sono ancora in fase di definizione e nel mese di dicembre, una volta raccolte e verificate tutte le adesioni, saranno trasmessi individualmente i dettagli a chi intenderà proseguire e formarsi.

