La FSGC si unisce al cordoglio della famiglia Arrigoni

La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio esprime il proprio cordoglio e sostegno alla famiglia Arrigoni ed in particolare al Coordinatore Tecnico Daniele, per la perdita del caro padre avvenuta sul finire della passata settimana. Il calcio sammarinese tutti intende stringersi attorno a Daniele in questo momento di particolare sconforto.

FSGC | Ufficio Stampa

