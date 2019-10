La FSGC si unisce al cordoglio della famiglia di Maurizio Casadei

È di mercoledì scorso la notizia della prematura scomparsa di un caro amico della FSGC, Maurizio Casadei. In Federazione tutti lo ricordano con grande affetto per la puntualità, la dedizione e la passione dimostrate in tanti anni trascorsi ad accompagnare i ragazzi del settore giovanile nei campi da gioco di tutta Italia. Il Consiglio Federale e la FSGC nel suo complesso si uniscono al cordoglio della famiglia di Maurizio, desiderando anche esprimerle tutta la propria vicinanza in questo momento di profondo dolore.

Comunicato stampa

FSGC