La FSGC tra i banchi della Luiss: Nardoni ospite della prestigiosa scuola.

C’era anche la Federcalcio di San Marino, nella persona del Coordinatore Amministrativo Andrea Nardoni, alla lezione universitaria dello scorso 11 aprile presso Villa Blanc (Roma), una delle sedi della Luiss Business School. Nardoni, invitato come ospite per il Master in Media and Entertainment – Major in Sport Management, ha illustrato agli studenti del corso le strategie e le innovazioni adottate dalla FSGC nell’ultimo periodo, con un focus dedicato alla reazione del calcio sammarinese di fronte alle difficoltà inerenti alla pandemia da Covid-19. Durante la chiacchierata, che ha spaziato fra temi e sottotemi del calcio del Titano connessi alle peculiarità, alla storia e alle tradizioni della Repubblica più antica del mondo, Nardoni ha parlato del progetto della piattaforma OTT di recente varato dalla Federcalcio, di tutte le iniziative connesse alla celebrazione del 90° anniversario, e più in generale della seguente consapevolezza maturata fra i ranghi federali: la capacità di essere costantemente innovativi rappresenta un requisito fondamentale non solo in tempi di crisi eccezionali quale è una pandemia, ma sempre e comunque in un mondo ipercompetitivo. iperglobalizzato e continuamente cangiante quale è quello attuale. In breve, e per rimanere in tema universitario, gli esami non finiscono mai per chi ha l’ambizione di rimanere al passo coi tempi. Durante e dopo la lezione Nardoni ha incontrato l’entusiasmo sincero degli studenti, particolarmente stimolati dal progetto della piattaforma OTT che potrebbe, in un futuro, schiudere a possibilità formative ed esperienziali anche per studenti universitari come loro.

