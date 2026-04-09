La Just Apnea vince il titolo tricolore di hockey subacqueo, buona partecipazione alla piscina del Multieventi

La Just Apnea vince il titolo tricolore di hockey subacqueo, buona partecipazione alla piscina del Multieventi.

Il Multieventi Sport Domus ha ospitato il campionato Italiano di hockey subacqueo organizzato dalla Federazione Sammarinese Attività Subacquee e la Fipsas, con la collaborazione della Sub Riccione Gian Neri. Si sono giocate il titolo 9 squadre nella due giorni di gare su due campi allestiti all'interno della piscina dal tecnico Luca Ravaglioli. Ha vinto la squadra barese Just Apnea che nella finalissima si è imposta per 2-1sui campioni d'italia uscenti del Club Sub Cagliari dopo aver infilato una serie di vittorie contro le altre squadre. Al terzo posto si è piazzata l'Altitudo Roma. La Just Apnea ha conquistato il suo secondo titolo italiano dopo quello vinto nel 2024 sempre a San Marino. Sono arrivati attestati di stima e apprezzamento dalle squadre che hanno partecipato per l'organizzazione e la struttura, esternando la speranza di potersi dare appuntamento a San Marino anche per il prossimo anno.



Comunicato stampa

Federazione Sammarinese Attività Subacquee

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