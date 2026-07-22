La Juvenes Dogana piange la scomparsa di Silvano Zonzini

La Juvenes Dogana piange la scomparsa di Silvano Zonzini.

Oggi la Juvenes Dogana piange la scomparsa di uno dei suoi dirigenti storici e più amati, Silvano. Non perdiamo solo un uomo che ha dedicato tanti anni alla nostra società, ma un amico vero, capace di conquistare il cuore di tutti con la sua semplicità, la sua generosità e il suo modo di essere sempre presente. Il tuo nome resterà per sempre legato ai nostri colori e a ogni angolo di questa società che hai contribuito a costruire con passione e dedizione. Ci stringiamo con affetto alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, in questo momento di grande dolore. Ciao Silvano.

Per conto della dirigenza della Juvenes Dogana Il Presidente Massimo Zavatta

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